Empresa portuguesa aposta em produtos produzidos com ingredientes naturais e certificação vegan

A Fols For Men é a primeira marca portuguesa que quer pôr os homens portugueses a cuidarem da pele de forma sustentável. Esta startup vai começar a vender na próxima semana um creme e um gel produzidos com ingredientes naturais e certificação vegan. Exclusivamente online, a Fols For Men aposta, para já, em Portugal e no Reino Unido.

