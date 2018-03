Pub

Depois da abertura de 5 lojas em 2017, a cadeia mantém planos de expansão. Em 5 anos deverá investir 20 milhões. Tantos quantos anos tem em Portugal

Com um olho na abertura de novas lojas e outro nos concorrentes, como a Amazon, a Fnac Portugal desenha a estratégia para mais 20 anos no mercado nacional. Nuno Luz revela as metas mais imediatas. "O plano é nos próximos cinco anos continuar a abrir duas a três lojas por ano", adianta o diretor-geral da Fnac Portugal, num investimento "à volta de 4 milhões de euros por ano".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia