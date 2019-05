FMI prevê mais complicações com carreiras e salários públicos

Os salários dos funcionários públicos são pouco previsíveis e, mesmo contando com a recente solução do governo para devolver parte do tempo de serviço às carreiras especiais (professores e outros), a folha salarial vai ser “significativamente” superior ao que está a ser estimado atualmente pelo governo para os próximos anos, alerta a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI).

