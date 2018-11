FMI elogia Centeno e controlo da despesa em 2018, mas vê défice a dobrar em 2019

O défice público deste ano vai baixar para 0,7% do produto interno bruto (PIB), como diz o governo, graças "ao crescimento robusto da economia", à "execução cuidadosa da despesa" e às poupanças com juros, mas a meta de 2019 (0,2%) está tremida, diz a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), que terminou esta sexta-feira a sétima e última avaliação pós-programa de ajustamento de Portugal. Última porque a República vai saldar tudo o que deve até final deste ano.

