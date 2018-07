FMI diz que orçamento de Portugal "vai na direção errada"

O orçamento de Portugal "vai na direção errada", mostra o Fundo Monetário Internacional (FMI), que vê o País "expandir" a política orçamental este ano; e isto num contexto de "alto endividamento", com o rácio da dívida pública ainda acima de 120% do produto interno bruto (PIB). Com um endividamento tão elevado, as contas públicas deviam ir na direção oposta, argumenta.

