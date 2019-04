FMI alerta que preços das casas podem colapsar outra vez

Os preços das casas subiram muito e talvez demasiado em vários países do mundo e isso pode significar que há mercados imobiliários que podem colapsar ao longo dos próximos três anos, como já aconteceu no passado, na crise financeira de 2008, avisa o Fundo Monetário Internacional (FMI), num capítulo preliminar do seu relatório semestral sobre a estabilidade financeira global, publicado esta quinta-feira.

