Fitch elogia IRS e acena com nova subida do rating em novembro

A qualidade da dívida portuguesa mantém-se num nível BBB, dois níveis acima dos patamares considerados especulativos (lixo, na gíria dos mercados), mas a perspetiva (outlook) passou de estável a positiva, anunciou a Fitch, esta sexta-feira.

Significa que Portugal está mais perto de uma nova promoção da nota da dívida (o nível seguinte é BBB+), mas tal só deve acontecer no final deste ano, a 22 de novembro, apesar de a economia estar a aguentar o abrandamento internacional e das taxas de juro de longo prazo cotarem hoje em mínimos de sempre (abaixo de 1%, nas maturidades a 10 anos).

De acordo com aquela agência de rating, os planos orçamentais do ministro das Finanças, Mário Centeno, plasmados no Programa de Estabilidade são credíveis.

