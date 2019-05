Fisco vai recorrer da devolução de ISV sobre carros usados importados

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai recorrer da decisão arbitral que impõe a devolução parcial de imposto sobre veículos automóveis (ISV) sobre carros importados. Fonte oficial do Ministério das Finanças confirmou ao Observador que o Governo deu instruções à AT para impugnar ou recorrer da decisão até “esgotar todos os meios”.

