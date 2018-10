Fisco vai devolver multas da Via CTT que foram pagas voluntariamente

A partir do primeiro dia de janeiro do próximo ano, os contribuintes que pagaram voluntariamente as coimas da Via CTT vão reaver esse montante. Em julho deste ano, o Fisco já tinha suspendido as coimas para quem tivesse falhado o pagamento da Via CTT, mas os contribuintes eram obrigados a fazer um requerimento nas Finanças. A partir de agora deixa de ser obrigatório. Segundo o Jornal de Negócios, esta decisão do Fisco é uma forma de responder à polémica que surgiu em julho deste ano, quando milhares de contribuintes começaram a ser notificados para o pagamento de multas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia