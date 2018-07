Fisco suspende coimas a quem falhou registo no Via CTT

Via CTT: Recibos verdes podem pedir dispensa do pagamento da multa

"A Autoridade Tributária e Aduaneira comunicou aos serviços que devia ser suspensa a tramitação de todos os processos de contraordenação instaurados por falta de comunicação à AT da adesão à Caixa Postal Eletrónica (CPE), conforme previsto no n.º 12 do artigo 19.º da Lei Geral Tributária (LGT)", precisa uma nota do Ministério das Finanças enviada às redações esta terça-feira, dia 3 de julho.

