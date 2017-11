Pub

O Fisco garante que o inquérito é anónimo

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) lançou um inquérito de satisfação sobre o Portal das Finanças este ano, pedindo aos contribuintes que façam uma avaliação à página e aos serviços disponibilizados.

A AT está a contactar os contribuintes para que avaliem os serviços disponibilizados no Portal das Finanças em 2017, considerando que a participação é "fundamental e pode contribuir para a melhoria do serviço prestado".

O Fisco garante que o inquérito é anónimo e, para "minimizar o risco de fraude eletrónica" não será pedida identificação ou dados de acesso ao Portal das Finanças.

No questionário é pedido que os contribuintes avaliem as características do portal (como o acesso, rapidez do sistema, facilidade de navegação, etc) e novas funcionalidades (como o IRS automático) e que indiquem os canais usados com mais frequência.

São pedidas também sugestões de melhorias ou novos serviços a serem disponibilizados no Portal das Finanças.