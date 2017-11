Carlos Costa quer mais rapidez no processo de entrada das empresas fintech no mercado bancário

Mercado bancário vai mudar para incluir atividade das chamadas fintech. Regulador criou grupo de trabalho que inclui os bancos

O setor da banca vai mudar já em janeiro com a entrada em vigor de nova regulação que abre oportunidades a novas empresas da área tecnológica e outras entidades, que vão poder aceder aos dados bancários dos clientes e oferecer serviços concorrentes aos dos bancos. Em Portugal, são cerca de cem as empresas que fazem parte da AFIP - Associação FinTech e InsurTech Portugal.

A associação vai reunir-se com o Banco de Portugal nesta semana ou na próxima para agilizar a entrada no mercado de novos concorrentes dos bancos. "Temos empresas nossas associadas com dúvidas muito específicas relacionadas com a nova regulação", disse ao DN/Dinheiro Vivo Luís Miguel Vieira, administrador executivo da AFIP - Associação FinTech e InsurTech Portugal. O pedido para a reunião com o banco central foi da iniciativa da AFIP, que pretende assim ajudar as fintech (finanças e tecnologia) portuguesas a fornecer novos serviços financeiros aos portugueses. O mercado está a crescer e a AFIP prevê que no próximo ano venha a ter mais de 200 associados. "O Banco de Portugal tem agora uma equipa e o Dr. Helder Rosalino como interlocutor e queremos expor as questões concretas que têm alguns dos nossos associados", diz Luís Miguel Vieira.

No passado, o Banco de Portugal foi alvo de críticas pela demora em dar autorizações a empresas e serviços inovadores na área financeira, caso da empresa Easypay, por exemplo, que esperou anos para obter luz verde do regulador português. Recentemente, o Banco de Portugal decidiu constituir um grupo de trabalho com membros dos diversos departamentos do banco central e encarregou o administrador da instituição Helder Rosalino para ficar responsável pela área das fintech. A medida surge quando está prestes a entrar em vigor a nova diretiva PSD2, que vai abrir o acesso de todas as contas bancárias a novas entidades, que não os próprios bancos. Esta nova diretiva foi muito contestada pela banca a nível europeu, dado que os bancos deixam de ser os únicos a poder controlar as contas dos seus clientes. Apesar do forte lóbi por parte do setor, que tentou alterar a diretiva e adiar a sua entrada em vigor, a nova regulação vai ser implementada a 13 de janeiro.

A Diretiva de Pagamento de Serviços (Payment Services Directive), conhecida como PSD2, foi adotada em 2015 pela União Europeia. A PSD2 é histórica por marcar uma mudança de relevo no setor bancário: vai obrigar os bancos a partilhar informação financeira sobre os seus clientes a empresas fintech e outras entidades concorrentes. Os bancos sempre estiveram habituados a considerar os dados dos clientes como sendo da sua exclusiva propriedade. Agora, os clientes bancários poderão ter acesso a novos serviços financeiros e mudar a forma como gerem o seu dinheiro, como o gastam e investem.

Basta para isso uma autorização do cliente. Empresas como as retalhistas, incluindo a gigante Amazon, que têm os seus próprios sistemas de pagamento digital, podem, se o cliente autorizar, aceder a todas as suas contas bancárias. Os bancos também serão obrigados a ter implementadas ligações digitais com outras empresas para que possam aceder aos dados.

Para os consumidores significa o acesso a mais serviços financeiros e uma gestão dos seus rendimentos com custos mais baixos do que os praticados pelos bancos. Os clientes bancários já têm hoje acesso a aplicações e serviços eletrónicos de gestão das suas finanças. Fazem pagamentos e transferências através de diversos serviços oferecidos por empresas tecnológicas. Mas agora podem autorizar uma dessas empresas a ter acesso aos seus dados bancários e os bancos não podem impedir nem o acesso aos dados nem transações feitas pela empresa em nome do cliente. Para as fintech, ao ter acesso a dados bancários, podem desenvolver produtos e ofertas específicos para os clientes, como planos de poupança. A diretiva assegura que a segurança dos dados fica garantida. Para consumidores particulares e empresas, a PSD2 pode significar menores custos com operações financeiras e um acesso a serviços financeiros digitais mais rápidos, baratos e fáceis de utilizar.

Para os bancos portugueses, que acabam de sair de anos de crise e lutam por aumentar a sua rentabilidade, a mudança poderá ser uma oportunidade, se apostarem no digital. Mas requer investimento e parcerias com fintechs.