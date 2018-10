Os escalões do IRS de 2019 vão manter-se iguais aos de 2018, fazendo com que algumas famílias no limites desses escalões até percam poder de compra por essa via. De acordo com a proposta de Orçamento do Estado do próximo ano, os escalões não acompanham a inflação.

