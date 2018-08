Finanças evitam aumento do preço dos carros em setembro

Promoções e stock adiam aumentos no preço dos carros

Está afastado o cenário de aumento do preço dos carros novos a partir de setembro e que era temido pelas marcas. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais deu instruções à Autoridade Tributária (AT) para alterar as tabelas de impostos aplicadas aos automóveis e neutralizar o efeito da entrada da nova norma de emissões (WLTP).

