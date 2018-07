Fim do corte salarial de 5% nos gabinetes dos políticos

O corte salarial de 5% imposto aos membros dos gabinetes dos políticos deve acabar, com retroativos a contar desde janeiro. Essa é a proposta escrita na versão preliminar de um decreto-lei de execução orçamental, divulgada pelo Público.

O objetivo é que esse corte seja eliminado progressivamente a desde janeiro deste ano, até ao final do próximo ano. Com efeitos retroativos, os funcionários dos gabinetes dos políticos veriam 25% do salário reposto em janeiro, mais 25% em setembro deste ano, e depois outros 25% em janeiro de 2019 e os restantes 25% no final de 2019.

Este decreto-lei acaba com o corte imposto em 2010 aos membros das Casas Civil e Militar da Presidência da República, dos gabinetes dos membros do governo, dos gabinetes dos governos regionais, dos gabinetes de apoio pessoal dos presidentes e vereadores das câmaras municipais e dos gabinetes do presidente da Assembleia da República, do primeiro-ministro e do secretário-geral do Parlamento.

A proposta não fala nos cortes impostos aos salários dos titulares de cargos políticos e dos gestores públicos, que também foram sujeitos a um corte de 5%. Neste caso estão incluídos o Presidente da República, o primeiro-ministro do presidente da Assembleia da República, dos deputados, dos presidentes de câmara e vereadores e dos gestores públicos.