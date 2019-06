Fim de uma era. Jony Ive sai da Apple, mas continuará ligado a ela

A sua voz grave, com sotaque britânico e articulação pausada tornou-se a marca dos anúncios de novos produtos da Apple, falando das linhas refinadas, do trabalho dos engenheiros, das características únicas que tornavam um iPhone ou um iPad nos “melhores de sempre.” Jony Ive era, até agora, o grande responsável por manter o espírito de Steve Jobs vivo na Apple, oito anos depois da morte do co-fundador.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia