Filipe Pinhal diz que pediu a Berardo para “deixar o BCP em paz”

José Berardo garantiu que Filipe Pinhal, antigo administrador do BCP, o encaminhou para a Caixa Geral de Depósitos para obter crédito para a compra de ações. Mas o antigo responsável do BCP negou que tenha tido essa influência e que não tinha nenhum interesse em ajudar Berardo a reforçar a posição no banco privado. Pelo contrário. O antigo administrador do banco privado diz que queria que o empresário madeirense saísse do capital do banco.

