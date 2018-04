Pub

Filipa Calvão é doutorada em Direito e lidera a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) desde 2012.

A partir de 25 de maio terá pela frente um dos maiores desafios que já enfrentou no cargo, quando entrar em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), um novo paradigma na proteção dos cidadãos e no controlo do comportamento das empresas. As multas para quem não cumprir podem chegar aos 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia