Fidelidade já está a vender casas polémicas

A seguradora Fidelidade, no âmbito do processo de venda de cerca de dois mil imóveis - presentes no seu portefólio imobiliário - tinha adiantando que avançava com a celebração de escrituras públicas a partir desta sexta-feira, 7 de setembro. Contudo, e de acordo com a edição desta sexta-feira do Jornal de Negócios, há já imóveis transacionados e estão em preparação outras escrituras.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia