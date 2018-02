Pub

Apenas 15% das obras prometidas para a ferrovia estão no terreno. Este é o estado de execução do plano de investimento em infraestruturas Ferrovia 2020, que foi apresentado em 2016 pelo ministro Pedro Marques e que prevê obras em 1193 quilómetros em linhas de caminho-de-ferro. Até fevereiro de 2018, no entanto, só arrancaram obras em 79 quilómetros; nesta altura, deveriam existir obras em 528 quilómetros.

