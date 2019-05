Ferrovia 2020: IP poupa 60 milhões com obra na linha de Évora

A empresa Sacyr Somague vai construir o troço de 38,4 quilómetros da nova linha de Évora. A escolha foi anunciada pela IP – Infraestruturas de Portugal esta sexta-feira e enquadra-se na empreitada de construção do subtroço da linha de Évora entre Alandroal e a linha do Leste. A IP vai gastar menos 64,5 milhões de euros de euros do que tinha previsto inicialmente.

