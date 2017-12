Pub

Será a última entrevista de Fernando Pinto enquanto CEO da TAP? O mistério continua. Mas o gestor fala de crescimento, do turismo e de 17 anos de TAP.

O mote da conversa é o crescimento do Turismo e da TAP. Fernando Pinto está na companhia aérea desde o ano 2000. Chegou com mandato para preparar a empresa para uma privatização que, afinal, só aconteceria em 2015. Os constrangimentos, os desafios e as potencialidades que a globalização promete, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

