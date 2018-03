Pub

Criada em 2008, hoje a plataforma Airbnb tem 4,5 milhões de imóveis registados em 81 mil cidades.

O objetivo está definido: chegar a mais de mil milhões de hóspedes por ano até 2028. Para isso a plataforma de reserva de alojamentos já tem um roteiro estratégico traçado vai apostar forte no mercado de luxo, com os novos serviços Airbnb Plus e Beyond por Airbnb.

