Pub

Novo imposto começou a ser pago em fevereiro de 2017. Associações do sector das bebidas dizem que fez aumentar as importações ilegais.

O imposto sobre os refrigerantes e sumos foi uma das principais surpresas fiscais do Orçamento do Estado do ano passado e as contas à nova taxa do açúcar começaram a ser feitas em fevereiro de 2017. Um ano depois, o sector regista uma quebra de vendas da ordem dos 5% nas várias categorias de produtos e um aumento de 25% a 30% nos preços de venda aos consumidores. E reclama a criação de um escalão isento para as bebidas Zero e Light.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia