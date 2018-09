Farmacêutica portuguesa investe 30 milhões nos EUA

Os laboratórios desenvolvem moléculas, encontram-lhes utilidade medicinal e cabe depois a empresas da área farmacêutica produzir e comercializar a partir dessa matéria-prima medicamentos capazes de combater eficazmente todo o tipo de doenças. É esse o papel da Hovione, multinacional portuguesa da área da química-farmacêutica, que se tem afirmado não apenas em Portugal mas com ganho de relevo crescente lá fora, nomeadamente nos Estados Unidos.

Nessa busca pela expansão e desenvolvimento, e apesar de manter em Portugal a sede e a maioria dos seus colaboradores (1100, entre cerca de 1600 pessoas em todo o mundo), a empresa portuguesa acaba de anunciar um novo investimento de 130 milhões de euros nos Estados Unidos. Trata-se da abertura das novas instalações do centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D) da Hovione em Nova Jérsia, cuja inauguração contou com a presença da mayor de East Windsor, Janice S. Mironov, do CEO da Hovione, Guy Villax, e do comissário do AICEP nos EUA, Pedro Couto Miranda.

"Nos últimos 18 anos este centro de I&D tem tido um papel chave na captação de novos clientes e foi daqui que fornecemos as fases clínicas daqueles que são hoje produtos comerciais que a nossa fábrica de Loures fornece para o mundo inteiro", afirmou o CEO da empresa, Guy Villax. "São medicamentos que curam a Hepatite C, tratam a fibrose quística e a leucemia - são brilhantes invenções americanas mas a produção comercial é made in Portugal", explicou, acrescentando que, ao duplicar a capacidade deste centro de investigação, "estamos a investir em tecnologias disruptivas, a criar condições para duplicar a número de produtos em desenvolvimento e a garantir o futuro das nossas fábricas em Portugal, Irlanda e Macau".

A expansão acrescentou 2600 metros quadrados a uma área original de 2200 mil, duplicando a área da fábrica e laboratório, sendo criados com as novas instalações 60 novos empregos nos últimos dois anos. Sobe assim para 120 o número de colaboradores na unidade norte-americana, com as novas instalações a garantir a expansão da gama e da escala da oferta de serviços da Hovione no mercado dos EUA, incluindo tecnologias de ponta na engenharia de partículas e em sistemas de produção em contínuo.

Fundada em 1959, a Hovione está hoje, além de Portugal e EUA, na Irlanda e em Macau, sendo o maior empregador privado de doutorados no país (68). Atualmente tem oito programas de doutoramento e oito de mestrado a decorrer.