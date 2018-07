As famílias estão a pagar todos os meses 8,6 euros na fatura de gás natural pela taxa de ocupação do subsolo, de acordo com a Entidade reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Por ano, são 103 euros a mais por conta de uma taxa que deveria ter deixado de ser paga pelos consumidores há um ano e meio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia