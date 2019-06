Faltam 50 trabalhadores para normalizar serviços do Cartão de Cidadão em Lisboa

O governo assume que ainda faltam cerca de 50 trabalhadores para normalizar a renovação do Cartão de Cidadão (CC) na região de Lisboa. Numa resposta ao Grupo Parlamentar do Partido “Os Verdes”, o gabinete da secretária de Estado da Justiça reconhece que escasseiam funcionários. “Para além dos trabalhadores já atualmente colocados nas frentes de atendimento da Grande Lisboa, seria desejável que existisse o recrutamento de mais cerca de 50 trabalhadores”, lê-se na resposta da secretária de Estado, Anabela Pedroso, à pergunta “atualmente, quantos trabalhadores são necessários para que o serviço de emissão do Cartão de Cidadão funcione com a normalidade desejada, evitando estes atrasos?”

