Pub

O "Community Boost EU", o Facebook irá funcionar lado a lado com pequenas empresas e startups, para ajudá-las a crescer e a contratar profissionais.

O "Community Boost EU" é o novo programa do Facebook, criado com o objetivo de ajudar as empresas da União Europeia a crescer e a equipar mais pessoas com as capacidades digitais necessárias para competirem nos ambientes de trabalho atuais.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia