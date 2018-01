Pub

Cerca de 30 empresas pedem uma indemnização de 11,5 milhões contra a Ordem por prejuízos económicos e danos de imagem e reputação

Trinta fabricantes nacionais de software de gestão empresarial vão avançar com um processo contra a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). Na ação, que deverá dar entrada "nos próximos dias", no Tribunal Administrativo de Lisboa, pedem que seja proibida a venda do software de gestão, TOCOnline, pela Ordem e uma indemnização de 11,5 milhões pelos prejuízos económicos, de imagem e reputação causados.

