Exportações do calçado caem 5% no pior arranque desde 2009 

O crescimento da economia portuguesa está a abrandar e os números do comércio externo comprovam-no: as exportações de bens cresceram 2,7% entre janeiro e março contra os 8,4% do trimestre anterior; nas indústrias tradicionais, há quem ganhe e quem perca. As vendas de sapatos para o exterior foram de 509 milhões de euros, menos 5% do que no período homólogo, a primeira queda desde 2009. "Vivemos um momento de reajuste, em especial no setor do retalho, muito fustigado com três temporadas atípicas do ponto de vista climatérico e com o advento do comércio online. Esse mau momento do setor retalhista, mais cedo ou mais tarde, sentir-se-ia no setor industrial", diz o porta-voz da associação do calçado, a APICCAPS.

Metalomecânica, cortiça e mobiliário crescem, têxteis e vestuário também recuam ligeiramente.

Uma análise aos números do primeiro trimestre mostra que Portugal até exportou mais pares de sapatos - 24,9 milhões de pares contra os 24,3 milhões do período homólogo -, mas fê-lo a um preço médio substancialmente mais baixo: 20,32 euros versus os 22 euros do ano passado. Em termos de mercados, França, Alemanha e Holanda caem, respetivamente, 6,1%, 6,9% e 5,5%. A queda em Espanha é de, apenas, 0,9%, mas à custa de uma redução brutal no preço médio: os nossos vizinhos compraram mais 1,67 milhões de pares de sapatos portugueses (mais 42,4% do que em 2017), mas pagaram menos 3,82 euros em cada par, tendo o preço baixado, neste ano, para os 8,73 euros. Salva-se o Reino Unido, o único do top 5 dos principais destinos das exportações de calçado a crescer, em volume e em valor, cerca de 1%, e a pagar acima da média: 21,80 euros por par.

"Temos consciência de que será um ano muito exigente - não podemos esquecer o crescimento acumulado de 60% nos últimos anos -, mas tudo estamos a fazer para que 2018 seja um ano de consolidação do calçado português nos mercados externos", diz Paulo Gonçalves, lembrando que o setor "continua a fazer os trabalhos de casa", assegurando uma "forte presença em feiras internacionais", reforçando a "aposta em mercados extracomunitários" e apoiando as empresas na "criação de marcas, no investimento em lojas em vendas online, e no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas".

A APICCAPS elegeu os Estados Unidos, o maior importador mundial de calçado, como o mercado de aposta estratégica em 2018, com uma série de iniciativas promocionais em curso. O objetivo é duplicar as exportações para terras do tio Sam até 2020, atingindo os 160 milhões de euros.

Vestuário cai; têxteis sobem

Na indústria têxtil e de vestuário (ITV), que se mantém praticamente estagnada, com exportações de 1364 milhões de euros, menos 0,2% do que no ano ano passado, o comportamento é distinto nos vários subsetores. Os têxteis crescem 3% para 367 milhões de euros, os têxteis-lar mantêm-se nos 172 milhões (+0,2%) e o vestuário cai 1,7% para 825 milhões de euros. Espanha é o principal causador desta performance, já que pesa 30% nas exportações da ITV e caiu 7,9%. São menos 35 milhões de euros. O Reino Unido perdeu 7,4%, correspondentes a nove milhões de euros.

A ATP (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal) diz que estas perdas foram "praticamente compensadas pelos aumentos em Itália e França (+26,3% e +5,7%, respetivamente), e sublinha que ainda não há dados suficientes para se poder falar numa tendência definida. "A quebra acentuada em Espanha agrava a tendência registada no final do ano passado, aparentemente com a Inditex a desviar encomendas para a Turquia, cuja desvalorização da lira turca, cerca de 30% desde o início do ano, torna a sua indústria exportadora particularmente agressiva", diz Paulo Vaz, diretor-geral da ATP. Que alerta: "Só com os números do primeiro semestre se poderá avançar com um prognóstico mais bem definido."

Campeã das exportações em alta

Também a Associação da Metalurgia e Metalomecânica, a AIMMAP, considera ser "prematuro" tirar conclusões com base no primeiro trimestre, embora a indústria campeã das exportações tenha tido uma performance excelente: cresceu 14% e atingiu os 4588 milhões de euros. França, Itália e Espanha foram os países com maior crescimento no trimestre.

As maiores quebras ocorreram nos mercados angolano, chinês e marroquino. "O subsetor que mais cresceu nestes três meses foi o "material de transporte", constituído por uma rede consistente de fornecedores de assemblagem, subassemblagem, sistemas e componentes e peças técnicas de alto valor acrescentado para as indústrias aeronáutica, automóvel, ferroviária e de energias renováveis e nuclear", destaca Gonçalo Lobo Xavier.