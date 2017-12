Pub

Em 2016, as carnes de suíno eram os produtos mais exportados e representavam mais de 58 milhões de euros. Em 2017, já nem aparecem na lista dos mais vendidos

Com algumas ligeiras variações, as exportações de carne de porco para a Venezuela foram, nos últimos anos, os produtos portugueses mais exportados para aquele país. A exceção é mesmo 2017, embora sejam cada vez menos as empresas que exportam para território venezuelano.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, os principais produtos exportados para a Venezuela em 2015 e 2016 foram precisamente as carnes de animais de espécie suína (frescas, refrigeradas ou congeladas) que representaram, em 2015, um volume de vendas de 41,6 milhões de euros. Em 2016, o valor chegou aos 58,6 milhões de euros, mas este ano esses produtos já não entram na lista dos produtos mais exportados.

O número de empresas que exportavam para a Venezuela também começou a decrescer desde 2014, quando eram 199 os operadores económicos que exportavam para o país. Em 2007, eram 174, um número que cresceu para 198 em 2008 - ano em que foi estabelecido um acordo entre Portugal e Venezuela, durante o Governo de Sócrates.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em 2012, o número de empresas portuguesas que exportavam para o mercado venezuelano chegou aos 296, mas no ano passado o número desceu para menos de metade: em 2016 eram apenas 139. A quota da Venezuela no Comércio Internacional Português de Bens e Serviços, que representava 0,82 por cento em 2012, também desceu para os 0,15 por cento em 2016, segundo dados do Banco de Portugal.

Um dos maiores contratos portugueses com o Governo da Venezuela era o da empresa Iguarivarius, do grupo Grupovarius (que detém ainda a Agrovarius, a Metalovarius e a Industriavarius) que em 2016 fechou um negócio para vender 14 mil toneladas de carne, na altura do Natal, num total de 63,5 milhões de euros. O produto em causa era o pernil de porco, o prato típico venezuelano.

Em 2015, a empresa portuguesa já tinha vendido 12 mil toneladas de carne ao Governo venezuelano, um número que crescera substancialmente desde as 4000 toneladas de pernil de porco congelado vendidas no ano de 2013.

Uma outra empresa portuguesa, a Raporal, revelava que em outubro desse ano tinha reforçado "o contrato existente com o Governo da Venezuela de fornecimento de pernil de porco, um produto muito procurado pelos venezuelanos no NataL".

O reforço acordado era de mais 5 mil toneladas do que as 7 mil toneladas acordadas em junho de 2014. Nesse ano, só a Raporal exportou 12 mil toneladas de pernil de porco para a Consoada dos venezuelanos.

Foi também à Raporal que a Agrovarius recorreu para cumprir o contrato de fornecimento de pernil de porco em 2016. Mas a Venezuela não pagou cerca de 40 milhões de euros da fatura de 63,5 milhões de euros.

A empresa enviou esta quinta-feira um esclarecimento ao DN, na sequência da acusação do Presidente venezuelano Nicolás Maduro sobre "a sabotagem" portuguesa no fornecimento da carne durante esta quadra natalícia. "É a Venezuela que não tem cumprido pontualmente as suas obrigações de pagamento dos fornecimentos realizados em 2016", apontou.

Também o Ministro dos Negócios Estrangeiros português refutou as acusações de Maduro, referindo que "não há nenhuma interferência do Governo português nesta matéria, nem muito menos há qualquer embargo, boicote ou sabotagem que se possa falar".

O ministro esclareceu que há uma plataforma bilateral com a Venezuela, como há com dezenas de outros países, em que "regularmente as partes, os Estados examinam em conjunto possibilidades, colocam questões, umas em relação ao cumprimento dos acordos e outras relativas ao cumprimento dos contratos".

"As empresas portuguesas em causa (que exportaram a carne de porco) já fizeram chegar ontem (quarta-feira) ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a sua intenção de que as dificuldades que dizem sentir no cumprimento do contrato por parte da sua contraparte venezuelana sejam referidas, tratadas nesta plataforma", sublinhou.

"Temos, evidentemente, toda a disponibilidade para o fazer", declarou Santos Silva.

O ministro português sublinhou que não há qualquer questão política envolvida no caso, sublinhando ainda que a única restrição em relação à Venezuela tem a ver com as sanções aprovadas em novembro no quadro da União Europeia, mas somente uma sanção está em vigor, sobre a exportação de um determinado tipo de armamento.

Augusto Santos Silva também indicou que o embaixador português em Caracas não foi chamado pelas autoridades venezuelanas para esclarecimentos e que não houve contactos entre os dois Governos sobre este assunto.

A Venezuela vive no momento uma grave crise económica, social, política e humanitária, com falta de alimentos e medicamentos, além de manifestações que deixaram neste ano várias dezenas de mortos.