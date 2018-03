Pub

Entre os trabalhos previstos para os voluntários contam-se a coordenação de transportes, o apoio às cerimónias e à imprensa, à atividade do palco, à produção e aos espetáculos e o acompanhamento das delegações

O sindicato CENA-STE acusou hoje a RTP de estar a promover "más e antiquadas práticas laborais", ao recrutar voluntários para o Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Lisboa, e exige que tenham vínculo e remuneração.

Em comunicado, o sindicato, que representa trabalhadores dos espetáculos e audiovisual, garante que "todas as funções para as quais a RTP está a recrutar voluntários dizem respeito a postos de trabalho que podem e devem ser ocupados por trabalhadores remunerados e especializados".

André Albuquerque, do CENA-STE, explicou à agência Lusa que a reivindicação de um vínculo laboral e respetiva remuneração para os voluntários será enviada tanto à RTP como ao Ministério da Cultura.

"O recurso ao voluntariado, que não está desligado do recurso permanente da RTP aos falsos recibos verdes e aos vínculos precários, em nada prestigia o importante e imprescindível serviço público de televisão", lamenta o sindicato.

No início do mês, o grupo parlamentar do PS questionou o Ministério da Cultura sobre o "elevado número de voluntários" requeridos para o Festival da Eurovisão, manifestando preocupação com a possibilidade de se estar a querer preencher vagas temporárias de trabalho à margem da lei.

"Pelas características que foram apresentadas e pelo número de voluntários requeridos (300), este programa remete na verdade para necessidades laborais essenciais à realização do evento", que acontece pela primeira vez em Portugal.

Por isso, questionou o Ministério da Cultura para saber se está a par desta situação, e se a televisão pública participou na definição deste programa de designado voluntariado.

Segundo o sindicato CENA-STE, entre os trabalhos previstos para os voluntários contam-se a coordenação de transportes, o apoio às cerimónias e à imprensa, o apoio à atividade do palco, o acompanhamento das delegações e o apoio à produção e aos espetáculos.

Portugal acolhe pela primeira vez a final do Festival Eurovisão da Canção, a 12 de maio na Altice Arena, em Lisboa. As semifinais realizam-se a 08 e 10 de maio, no mesmo espaço.

Portugal será representado pela canção "O jardim", escrita por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal.