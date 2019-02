EUA pressionam Portugal para excluir chineses como a Huawei do 5G

Ajit Pai, o responsável da FCC (autoridade Federal de Comunicações dos EUA, que tem o pelouro da implementação do 5G, entre outros), bem como o embaixador dos EUA em Portugal, George Glass, estiveram esta quinta-feira reunidos com membros do governo português e empresas nacionais. O objetivo? Convencer Portugal a não utilizar fabricantes chineses como a Huawei na sua infraestrutura de 5G. "Esperemos que estas reuniões e avisos sejam úteis para os nossos parceiros, especialmente no assunto importante de segurança em telecomunicações".

O embaixador americano foi claro: nas reuniões desta manhã com membros do governo português (cuja identidade não revelou) e empresas nacionais (também não reveladas), foi explicada com pormenor as preocupações dos norte-americanos em relação "ao importante passo que será a infraestrutura do 5G".

"A América chama todos os nossos parceiros para que sejam vigilantes e rejeitem qualquer empresa que comprometa a integridade das suas comunicações ou os seus sistemas nacionais de segurança", afirmou.

