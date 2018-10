EUA: desemprego é o mais baixo desde 1969, mas falta trabalho das 9h às 17h

Com as eleições intercalares nos Estados Unidos a menos de um mês, o trunfo na mão do Partido Republicano é de peso: a mais baixa taxa de desemprego desde 1969. Caiu para 3,7% em setembro, depois de nove anos consecutivos de crescimento, um dos maiores períodos de prosperidade dos EUA. E ainda deve recuar para 3,5% antes do final do próximo ano. Um sucesso que tem alimentado comparações com o passado, e debates sobre se a Reserva Federal deve deixar a economia respirar a plenos pulmões antes de suportar o peso de dinheiro mais caro, com novas subidas de juros.

O presidente Donald Trump não tem poupado críticas à Fed pela trajetória definida - e cumprida - de aceleração do ritmo de agravamento dos juros. E não é o único. Há quem veja ainda muita folga no mercado de trabalho: uma taxa de participação laboral abaixo dos níveis pré-recessão; uma percentagem importante de trabalhadores que quer, mas não consegue horários completos; uma duração média do período em desemprego elevada; e uma subida de salários que até aqui não aconteceu. É essa a folga que alimenta a expectativa de que a economia terá gás para acelerar mais.

E, aqui, não há comparações com 1969. Esse foi ano da chegada de Nixon ao poder, da retirada das primeiras tropas do Vietname, dos primeiros passos do homem na Lua, do verão de Woodstock, da primeira máquina automática de dispensar dinheiro, e de uma taxa de desemprego de 3,7% em dezembro, uma das mais baixas do pós-Guerra (a média anual foi de 3,5%). Mas o corolário desse ano rico em eventos não foi eufórico. Pelo contrário. Os Estados Unidos entravam em recessão.

"As semelhanças entre os dois períodos são limitadas. Os fundamentos são muito melhores hoje do que eram então. A confiança dos consumidores e das empresas está a crescer, os lucros das empresas estão perto do recorde e as taxas de juros, mesmo a subir, ainda estão baixas", descreve Jonathan Fortun, economista do Instituto de Finanças Internacionais (IIF), ao Dinheiro Vivo.

Mais 12 meses sempre a descer

O consórcio de estudos económicos das maiores instituições financeiras internacionais acredita que a Reserva Federal vai voltar a subir o preço do financiamento à economia em 0,25% em dezembro, e conta com outros três iguais aumentos até ao final de 2019, em linha com o previsto e com o consenso dos mercados.

E, apesar da oposição, Trump e a guerra comercial que este abriu com vários países podem também forçar a mão já convicta do órgão liderado por Jerome Powell. Dos indicadores de setembro, o índice de preços das importações mostra uma subida de 0,5%. E o que os analistas preveem é que a inflação continue a pairar rente aos 2% até ao final do ano.

"Não é claro que haja margem para adiar subidas nas taxas de juros", diz Jonathan Fortun.

"Tanto os preços do petróleo, como as tensões comerciais com a China serão proeminentes no panorama económico. Assumimos as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos como principal fator de risco para a economia global, e especialmente para os mercados emergentes", afirma o economista do IIF sobre os principais temas que espera na mesa da Fed em próximas reuniões.

Entre os negócios, a subida de um quarto de ponto percentual no preço dos fundos federais no final do ano é ponto assente, e pela frente estarão mais 12 meses de descidas no emprego e de subida no PIB. É, pelo menos, a opinião de Ken Simonson, economista-chefe na organização que representa os construtores do país, a Associated General Contractors of America.

"Não creio que estejamos perto do fim da expansão", diz ao Dinheiro Vivo o também antigo presidente da Associação Nacional de Economia das Empresas dos Estados Unidos.

O mistério dos salários que não sobem

Banqueiros centrais e economistas passaram vários meses deste ano a coçar a cabeça para resolver o mistério dos salários que não sobem, mesmo com as economias a crescerem e com as taxas oficiais de desemprego a descerem para níveis pré-crise. Agora, nos Estados Unidos, há sinais de resolução do enigma.

Os dados do subemprego estão a ser escrutinados. E mostram que a taxa oficial de desemprego de 3,7% não diz tudo sobre o mercado de trabalho norte-americano. "É muito baixa, mas exclui as pessoas que não tentaram ou pararam de procurar trabalho", diz Simonson.

"Acredito que os empregadores vão continuar a abrir vagas mais atrativas, aumentando o salário, regalias e condições de trabalho flexíveis quando possível".

Em setembro, o aumento real do salário por semana de trabalho nos Estados Unidos foi de 0,2%. "Espero que subam mais acentuadamente à medida que os empregadores se esforçam mais para atrair trabalhadores", prevê o economista.

No IIF, a fraqueza nos salários até aqui é justificada com um efeito de base - os salários mais altos no período homólogo para comparação. Mas este efeito "está prestes a passar", prevê Jonathan Fortun, com uma inversão da tendência a partir de outubro.

O economista arrisca que a inflação salarial irá acima dos 3% em outubro, e avança que a retoma no pagamento ao trabalho também será alimentada pelos serviços. "Ao contrário dos salários nas indústrias produtivas, que podem ser retidos pela concorrência global, o crescimento salarial no setor de serviços está quase tão alto como antes da crise financeira".

No Indeed, um dos maiores motores de busca global de emprego, fundado nos Estados Unidos, a atual taxa de desemprego é vista agora como "o indicador menos interessante do mercado de trabalho".

Martha Gimbel, diretora da unidade de investigação económica Indeed Hiring Lab, entende que o subemprego ainda não está nos níveis pré-recessão e que a taxa de população empregada estagnou, apesar do elevado número de novos postos de trabalho que a economia norte-americana continua a criar todos os meses - 134 mil em setembro.

Milhões ainda procuram horas perdidas

Se a população desempregada estava em seis milhões no mês passado, Gimbel aponta que outros 4,6 milhões estavam em part-times involuntários - ou seja, queriam trabalhar mais horas, mas a condição da empresa em que estavam não o permitia ou não tinham encontrado uma oferta a tempo inteiro. São mais 263 mil pessoas que em agosto.

"No Indeed, temos visto um aumento rápido das pesquisas por termos como '9 às 5' e 'full-time', e estamos também a ver alguns setores a mudarem de vagas de part-time para full-time, portanto, temos esperança que este indicador possa continuar a cair", conta Martha Gimbel ao Dinheiro Vivo.

A economista diz que pretende passar os próximos meses a seguir o número daqueles que querem horário pleno e não espera subidas de salários tão depressa. "Acho pouco provável que o crescimento salarial acelere antes de o grupo de part-timers que procuram full-time descer mais".

Gimbel está do lado daqueles a quem a política da Fed não agrada: "Arrisca-se a retirar os estímulos demasiado rápido e a não deixar o mercado atingir o máximo de emprego".

"A taxa de desemprego pode estar abaixo dos 4%, mas a taxa de emprego e a taxa de trabalhadores a tempo parcial indicam que o mercado não está tão saturado quanto a taxa de desemprego possa sugerir. A Fed tem consistentemente subestimado a folga do mercado de trabalho durante esta recuperação. Seria uma pena se continuasse a fazê-lo".

Velhos demais para alimentar o PIB

Também a percentagem de população empregada - de 62,7% em setembro - está longe do período antes da crise (66%). Podia ser um indicador de falta de mão-de-obra disponível para o trabalho, mas o economista do IIF avança outras explicações. "A geografia, o desajustamento de competências, a crise de opióides, mais pessoas a frequentarem a universidade, e a falta de uma política de licenças de parentalidade que procura encorajar as mulheres a integrarem a força laboral podem estar a contribuir para esta baixa taxa".

Mas um futuro não muito longínquo pode reservar aos Estados Unidos o mesmo que se espera para grande parte do mundo ocidental: falta de mãos para apoiar a economia. Segundo os conselheiros de macroeconomia da IHS Markit, no relatório de outubro, "o declínio estrutural subjacente da participação no trabalho devido ao envelhecimento da população vai tornar-se evidente em meados de 2020, assim que a recuperação tiver concluído o seu ciclo".

Maria Caetano é jornalista do Dinheiro Vivo