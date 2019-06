Estudo: 70% dos trabalhadores a Norte quer mudar de emprego

Tem 29 anos e marcou cinco golos num só jogo, no triunfo dos EUA sobre a Tailândia, por 13-0, no Mundial que se realiza em França. É casada com um jogador do Orlando City, licenciada em Economia Política, é contra as políticas de emigração de Trump e luta afincadamente pela igualdade salarial entre jogadores homens e mulheres.