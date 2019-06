Estudo: 70% dos trabalhadores a Norte quer mudar de emprego

Mais de dois terços dos trabalhadores a Norte estão descontentes com o seu atual emprego e quer mudar. Pior, 28% está já envolvido num processo ativo de recrutamento. A falta de oportunidades de progressão, de prémios e bónus ou as dificuldades de comunicação interna são as principais razões da insatisfação, mas não só. A formação, ou a falta dela, e os salários são outros dos fatores apontados.

