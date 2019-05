Estudantes portugueses concorrem no Porto pela melhor ideia de negócio

É já no início de junho que 66 ideias de negócio de estudantes portugueses do ensino secundário, profissional e universitário vão a concurso, na Invicta. A Mostra Nacional de Jovens Empreendedores acontece de 3 a 5 de junho, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, com os melhores projetos, selecionados de norte a sul do país.

