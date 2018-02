Pub

Estão aprovados os 157 novos emojis para todo o tipo de smartphones. Símbolos devem chegar às diferentes plataformas no final deste ano.

É oficial: este ano, todos os smartphones vão contar com 157 novos emojis. A nova vaga de símbolos incluiu os ruivos, sintomas típicos de umas bebidas a mais, partes do corpo, animais menos comuns e vários utensílios do dia-a-dia, como o papel higiénico ou o sabonete.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia