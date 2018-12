Este país quer carros voadores a "circular" daqui a cinco anos

O governo japonês, em conjunto com várias empregas tecnológicas e da indústria automóvel, definiram como ponto de partida o ano 2023, para se dar início à comercialização de veículos voadores em contexto urbano. Os engenheiros que estão a trabalhar no novo "carro voador", prevêem que a produção em massa e a entrada no ramo do mercado automóvel avance em 2026.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia