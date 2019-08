Este banco perdoou as dívidas dos cartões de crédito dos clientes

O norte-americano Chase Bank decidiu perdoar todas as dívidas de cartões de crédito dos clientes canadianos.

O banco, detido pelo JP Morgan & Chase, decidiu sair do mercado de cartões de crédito canadiano e encerrar todas as contas a partir de março de 2018. Os clientes iriam continuar a fazer os pagamentos dos cartões.

Agora, o banco decidiu perdoar todas as dívidas relativas aos cartões. Os clientes com dívidas pendentes em junho deste ano já não têm de pagar nada.

O banco não divulgou o montante do perdão nem quantos clientes foram alvo desta oferta.

A prenda apanhou os clientes de surpresa. Alguns ficaram chocados ao ver as suas dívidas apagadas pelo banco. Foi o que aconteceu com Paul Adamson, de 43 anos, residente em Ontário, que estranhou ver o seu saldo do cartão de crédito a zeros. Ligou para o banco e foi informado que a sua dívida de cerca de 1.645 dólares (1.454 euros) estava paga e não devia nada.

"Fiquei um pouco confuso e um pouco céptico com a resposta", afirmou à The Canadian Press, citado pela Bloomberg. Uma carta que recebeu do banco um dia depois confirmou que a dívida estava perdoada.

"É uma loucura", disse Douglas Turner, um motorista de pesados de 55 anos, à Canadian Broadcasting Corporation, citado pela Reuters. "Isto não acontece com cartões de crédito. Os cartões de crédito são histórias de terror".

