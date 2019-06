Estas são as profissões que pagam melhor à saída da universidade

De acordo com o Guia do Mercado Laboral 2018 da consultora Hays, citado pelo Expresso, há recém-licenciados a ganhar 50 mil no seu primeiro ano no mercado de trabalho. A indústria farmacêutica é a que paga melhor aos profissionais em início de carreira, refere o mesmo estudo.

