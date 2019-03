Estas são as companhias que suspenderam o uso do Boeing 737 MAX

São várias as companhias aéreas que suspenderam a operação de aeronaves Boeing 737 MAX, assim como os países que interditaram a circulação deste modelo no seu espaço aéreo, na sequência da queda do avião da Ethiopian Airlines seis minutos após levantar voo, que resultou em 157 mortes, no domingo.

