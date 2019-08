Estas são as 10 casas de luxo mais vistas à venda em Portugal

São dez propriedades de luxo que, em conjunto, valem mais de 55 milhões de euros. A casa que lidera o ranking é uma mansão em Albufeira que está à venda por 12,5 milhões de euros. A maior parte dos imóveis com valor superior a um milhão de euros à venda no Idealista concentra-se nas regiões de Lisboa e do Algarve.

As casas que atraíram mais internautas curiosos foram um triplex na Lapa e um palácio em Sintra. Segundo o portal, os utilizadores "dedicam cada vez mais o seu tempo livre a ver casas de luxo na internet". Conheça a lista completa em Dinheiro Vivo