A capital da Síria, Damasco, é agora considerada a cidade mais barata do mundo. Segue-se logo a seguir Caracas, capital da Venezuela, na 132.ª posição

É no continente asiático que estão alguns dos maiores contrastes do mundo. Se por um lado é no Oriente que está a cidade mais cara do globo, é também a Ásia que domina o ranking das cidades onde a vida é mais barata.

