Pub

Profissões associadas aos setores do Marketing, Justiça e Engenharia perspetivam-se que sejam mais bem pagos no Norte do que no Centro.

As condições socioeconómicas do país levam o Governo e empresas a acreditar que há mais capacidade financeira para chamar e reter novos talentos. Essa é também a convicção da recrutadora Michael Page, que elaborou um estudo com as perspetivas salariais das profissões dos diferentes setores de atividade.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia