Pub

Gestora foi nomeada para liderar a Telecom portuguesa em julho deste ano pelo presidente executivo que já abandonou o cargo no início do mês

Não comenta rumores e rejeita a saída de Cláudia Goya. Esta é a reação da Altice Portugal às notícias que começaram a surgir ontem a meio da tarde e que davam conta da demissão da sua CEO.

"A Altice não comenta rumores e nega que Cláudia Goya esteja de saída da empresa", afirmou ao DN/Dinheiro Vivo fonte oficial da empresa, depois de os jornais especializados Eco e Jornal Económico avançarem que Goya seria a próxima baixa na Telecom, apenas umas semanas depois da saída de Michel Combes da presidência executiva do grupo Altice.

A gestora assumiu o cargo em meados de julho, depois de ter sido anunciada a OPA da Altice à Media Capital. Chegou para substituir Paulo Neves, que passou a chairman da empresa e trouxe consigo um currículo de diretora-geral na Microsoft e mais de vinte anos de experiência em gestão de negócios e empresas. Era apontada pelo francês Michel Combes como "a líder certa" para incorporar um "novo desafio para a Portugal Telecom" e, logo aí, a gestora assumiu o "compromisso com elevado sentido de responsabilidade e com o objetivo de elevar o estatuto da Portugal Telecom a referência mundial no setor".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Mas o cargo de liderança do Meo poderá ter os dias contados, referem o Eco e Jornal Económico que apontaram a gestora como mais uma baixa resultante do plano de reorganização que, há poucas semanas, fez cair Michel Combes, até ali, presidente executivo.

Combes deixou a presidência do grupo francês no dia 9. Mas desde setembro que os resultados pouco satisfatórios e o regresso do português Armando Pereira à operadora faziam antever uma mudança na estrutura de liderança. A Altice sempre negou a saída do gestor francês, que começou por ser apontada pelo jornal francês La Tribune dois meses antes de ser consumada.

O afastamento do francês, que se demitiu do cargo, teve por base uma reorganização da gestão do grupo de telecomunicações em que Patrick Drahi volta a assumir um papel preponderante na condução da empresa, com o regresso a chairman.

É neste processo de reorganização mais alargado que a imprensa nacional situa uma mudança na gestão da PT Portugal que, dizem, deverá passar pela substituição da CEO que, ainda assim, pode ter um lugar dentro do grupo.

O Eco refere que Goya já foi afastada, depois de ter sido chamada a Paris para participar num encontro com presidentes das várias marcas detidas pelo grupo francês; o Jornal Económico detalha que sairá ao longo desta semana, sendo substituída por um elemento interno.

Ao longo dos últimos meses, Goya tem estado debaixo de fogo. Além da pressão das concorrentes relacionada com a compra da Media Capital, dona da TVI, a gestora enfrentou a primeira greve geral dentro da empresa. Além de criticada por encapotar despedimentos com transferências para outras empresas, a gestora viu-se ainda envolvida nas falhas do SIRESP, depois do colapso das redes por causa dos incêndios.