Estado abre concurso para 1000 técnicos. Saiba como concorrer

Está aberto o concurso para recrutar 1000 técnicos especializados para a Função Pública. O Governo, com esta medida, "procura reconstituir e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública, apostando nas áreas estratégicas do Estado e recuperando a sua massa crítica". O recrutamento foi aberto através da abertura de um concurso no portal da Bolsa de Emprego Público, com a validade de 15 dias úteis, a contar a partir de segunda-feira, dia 8 de julho.

Com esta iniciativa, o Estado pretende "constituir reservas de recrutamento para a carreira geral de técnico superior, com vista à constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado".

As vagas estão disponíveis para as áreas jurídica, económico-financeira, planeamento, controlo e avaliação, relações internacionais e ciência política e estatística. Admitem-se candidatos com ou sem emprego público previamente estabelecido.

Segundo o Ministério das Finanças, "os candidatos pré-selecionados na sequência de uma prova de conhecimentos e de uma avaliação psicológica integrarão uma bolsa de recrutamento válida durante 24 meses, à qual os órgãos ou serviços poderão recorrer quando tiverem necessidades de pessoal a suprir".

Como concorrer

Os candidatos devem inscrever-se na página da Bolsa de Emprego Público, onde podem encontrar todas as referências relativas a cada uma das áreas de recrutamento. Neste portal, devem preencher um formulário eletrónico e submeter a sua candidatura.

Depois do fecho das candidaturas, os processos serão analisados durante 10 dias úteis. Findo esse período, os candidatos aceites seguem para a prova de conhecimentos escrita. Os candidatos aprovados seguem para a avaliação psicológica.

Depois das provas dos candidatos, compete aos organismos públicos definir as vagas abertas por serviço e realizar as entrevistas de seleção aos concorrentes que entraram para a reserva de recrutamento.

Para saber mais detalhes sobre este processo de recrutamento, pode consultar este guia elaborado pela Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas - Guia - Concurso de Recrutamento de 1000 técnicos superiores

