É uma das grandes mudanças do IRS deste ano: a AT acabou com as declarações em papel e apenas se pode tratar do IRS online.

O fim das declarações em papel obriga que todos os contribuintes tenham de pedir uma senha de acesso ao Portal das Finanças. Quem não saiba como aceder ao Portal e preencher a declaração online terá de pedir ajuda, mas António Ernesto Pinto, da Deco Proteste, alerta para os perigos e aconselha a que apenas se partilhe a senha com pessoas de confiança.

