A hora com menores níveis de energia surge entre as duas e as três da tarde, o que leva algumas empresas a implementarem a cultura da "sesta".

Segundas-feiras, por volta das 11 da manhã, no outono. Mais precisamente durante o mês de outubro. Esta é a altura do dia, da semana, do mês e do ano em que a produtividade dos trabalhadores de uma empresa está no seu pico máximo, de acordo com um estudo da plataforma norte-americana Redbooth, divulgado recentemente e citado pela BBC. Pelo contrário, por norma a preguiça é sentida mais fortemente às sextas-feiras, à tarde, no mês de agosto, ou seja, em pleno verão.

