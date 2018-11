Esta "campanha" do Continente é boa demais? Atenção é uma fraude

O Continente está a alertar para campanhas fraudulentas relativas a um sorteio de códigos-postais que estão a circular em websites, redes sociais e SMS em nome da cadeia da Sonae. A marca diz que se trata de um ataque de fishing e que acredita já ter identificado e desligado a maioria dos sites.

"A mensagem é fraudulenta, porque, para além de utilizar indevida e ilegalmente o nome da marca Continente, procura recolher dados pessoais de cidadãos com a promessa de um prémio inexistente - esta prática maliciosa chama-se phishing", informa a cadeia de distribuição.

Os destinatários das mensagens são pessoas selecionadas aleatoriamente, clientes e não clientes da cadeia. "O Continente confirma que não houve acesso indevido aos dados dos seus clientes, estando as bases de dados da marca totalmente seguras", garante.

A cadeia informa ainda que já foram "realizados contactos no sentido de identificar as fontes destas iniciativas maliciosas: n.º de IP, país de origem e identificação dos proprietários registados" e que a "área de suporte técnico do Continente acredita ter já identificado a maioria dos sites piratas identificados nesta ação, tendo conseguido que fossem desligados".

O Continente está ainda a contactar todo os clientes por via dos seus canais digitais, alertando-os para práticas fraudulentas. Pede ainda que os clientes que se deparem com sites com estas "promoção" ainda ativos que informem a cadeia (apoiocliente@continente.pt).

A cadeia aconselha ainda aos visados com estas mensagens a não acederem ao conteúdo.

O phishing é uma das mais populares prática fraudulenta que usa "iscos" (como o nome de uma empresa/marca conhecida) para atrair alguém a realizar uma ação. Caso o indivíduo morda o "isco" poderá passar informações confidenciais, como dados bancários, números de telefone, etc.

Normalmente, para serem bem-sucedidos usam o nome de marcas conhecidas, transmitindo uma sensação de credibilidade. Email, redes sociais, websites são as formas mais habituais para realizar este esquema.

Jornalista do Dinheiro Vivo